Palestinos pedem ação de Europa e EUA O ministro de gabinete palestino Saeb Erekat pediu nesta quinta-feira à Europa e aos Estados Unidos que redobrem esforços para a retomada do processo de paz no Oriente Médio e reconstruam a confiança entre israelenses e palestinos após meses de combates que já deixaram centenas de mortos. Erekat - falando em nome do presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat, que está confinado em Ramallah e cercado por tanques israelenses - disse à Assembléia Parlamentar do Conselho da Europa que apenas as negociações de paz serão capazes de solucionar os problemas entre israelenses e palestinos. "Não conheço nenhuma outra forma de reviver as esperanças além do processo de paz. Este é o único objetivo ao qual deveríamos aspirar neste momento", disse Erekat à assembléia de 602 deputados. Em resposta a declarações feitas pelo ministro israelense das Relações Exteriores, Shimon Peres, que discursou para os parlamentares europeus na quarta-feira, Erekat disse que as negociações deveriam ser retomadas imediatamente. Peres pediu a Arafat que contenha os extremistas e condicionou o reinício das negociações de paz ao fim da violência. "Temos muito a ganhar e não consigo mais entender o raciocínio daqueles que apóiam a imposição de condições às negociações", retrucou Erekat. De acordo com ele, quanto mais os dois lados se afastarem das negociações de paz, mais populares ficarão os extremistas dos dois lados, ampliando o ciclo de violência. Erekat diz que Israel impossibilita as ações de Arafat e da Autoridade Palestina para conter a violência quando impõe restrições ao direito de ir e vir e destrói propriedades palestinas como helicópteros, emissoras de rádio e televisão e o porto e o aeroporto de Gaza. "Estamos com uma grande responsabilidade sobre nossos ombros. Se Arafat ou a Autoridade Palestina caírem, vocês não encontrarão nenhum palestino disposto a negociar durante as próximas cinco décadas."