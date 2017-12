Palestinos pedem reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU Os palestinos pediram uma reunião urgente do Conselho de Segurança (CS) da ONU para responsabilizar Israel pelo que eles chamam de uma "situação de crise" provocada por uma escalada de ataques contra o povo palestino e a Autoridade Palestina. O pedido desta quarta-feira, por uma ação do CS, foi feito após uma noite e um dia de ataques israelenses - aéreos, por terra e por mar - que mataram 16 palestinos, em retaliação a ataque a um posto de bloqueio, que matou seis soldados israelenses. Uma autoridade israelense do alto escalão disse que Israel estava mudando de tática para lidar com o que agora considera uma guerra de guerrilha. Desde que a violência recomeçou no Oriente Médio, em setembro de 2000, os Estados Unidos impediram todos os esforços feitos pelos palestinos para que o CS adotasse uma resolução que condenasse as ações israelenses e criasse algum tipo de monitoramento externo para ajudar a acalmar a tensão na região.