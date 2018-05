Palestinos pedirão que ONU condene assentamentos

O rascunho não pede sanções a Israel, mas incentiva ambas as partes a continuarem as negociações em direção a um acordo final de paz. Com os esforços para a retomada das negociações diretas, apoiadas pelos EUA e paralisadas há mais de três meses, os palestinos usam a resolução como parte de uma estratégia mais ampla para a comunidade internacional pressionar Israel. As negociações foram suspensas no fim de setembro, quando Israel não renovou a moratória às construções nos assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. As informações são da Associated Press.