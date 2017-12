Palestinos pretendem formar novo governo nos próximos dias Fontes palestinas disseram nesta segunda-feira que pretendem formar governo único de identidade nacional nos próximos dias, mas reconheceu que alguns acordos, como a formação da Força de segurança e os destino da milícia do Hamas ainda não foram firmados. Líderes do Hamas e do Fatah deixarão seus cargos nos próximos quatro dias para iniciarem formação do novo governo de coalizão. No entanto, o Hamas disse que não pretende aceitar Israel. Sob o acordo de distribuição de poder feito na semana passada em Meca, Arábia Saudita, o Hamas deve se unir ao rival Fatah para a formação de um governo de coalizão nos próximos dias. Os dois grupos concordaram com a divisão dos postos no governo, mas não decidiram os nomes dos ministros que irão ocupar os cargos. Uma questão não resolvida será o ministro do Interior, que ficará responsável pelas tropas de segurança. O acordo também não contemplou o destino da milícia do Hamas, que foi formada em 2006 contra a vontade do presidente palestino, Mahmoud Abbas. O primeiro-ministro do Hamas, Ismail Haniyeh, retornou para Gaza nesta segunda-feira e reforçou que pretende iniciar o processo da nova coalizão nos próximos dias. "Hamas não mudou" O deputado palestino Mushir Al-Masri, do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), afirmou nesta segunda-feira em uma assembléia estudantil na Universidade de Gaza que seu partido não reconhecerá o Estado de Israel e não abandonará a luta armada. "O Hamas é o mesmo Hamas de antes da formação do governo de unidade", afirmou Masri, em alusão às negociações para formar uma coalizão com representantes do movimento nacionalista Fatah, na oposição parlamentar. A negativa do Hamas a reconhecer o Estado de Israel contrasta com a posição de Abbas, que necessita de uma mudança de posição dos islâmicos para poder iniciar negociações com o governo israelense para a criação de um Estado palestino independente.