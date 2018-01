Palestinos processam embaixador israelense Sete refugiados palestinos que foram submetidos a torturas em Israel entraram hoje com um recurso na justiça da Dinamarca contra o embaixador israelense no país, Carmi Gillon, que assumiu o posto na quarta-feira. O diplomata foi chefe do serviço secreto interno, o Mossad, e admitira na TV pública de seu país ter ordenado torturas. No entanto, o Ministério da Justiça da Dinamarca já deixou claro que ele tem imunidade diplomática.