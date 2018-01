Palestinos prometem mais atentados no aniversário da Intifada Milhares de palestinos se reuniram neste domingo para marcar o terceiro aniversário da Intifada. Em Beirute, capital do Líbano, militantes do Hamas prometeram mais ataques suicidas contra Israel. ?A resistência, incluindo oeprações de martírio e todas as formas de operação que se desenvolvem dia após dia, é a única linguagem que o inimgo israelense entende?, disse Osama Hamdan, representante do Hamas no Líbano, a uma multidão no campo de refugiados de Al Bass. Em outra manifestação, uma marcha de cerca de mil mulheres também cantou palavras de ordem contra Israel. ?A mão que se estende à sagrada Jerusalém será cortada porque a abençoada Intifada está definindo o futuro, declarando que o direito é vitorioso e que a única escolha é a resistência?, disse Fatima Shehadeh, líder da ala feminina do grupo libanês Hezbollah.