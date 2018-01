Palestinos prometem manter levante Centenas de palestinos queimaram hoje fotos do primeiro-ministro israelense, Ehud Barak, e do líder opositor Ariel Sharon e juraram continuar seu levante contra Israel, sem importar qual dos dois vença a eleição. Em conflitos isolados ocorridos na Cisjordânia, três palestinos foram feridos à bala e 43 com munições revestidas de borracha, todas elas disparadas pelas tropas israelenses. Mais tarde, houve tiroteio em duas localidades e a estrada que liga Jerusalém às colônias judaicas de Gush Etzion foi fechada temporariamente devido aos tiros. Os palestinos convocaram um "Dia de Fúria", embora os enfrentamentos tenham sido moderados em comparação aos ocorridos quase que diariamente nos últimos quatro meses. No geral, o dia de eleição em Israel foi observado com indiferença na Cisjordânia e Faixa de Gaza. Muitos palestinos disseram que ambos candidatos contam com um histórico de opressão, o que não os leva a crer que sua situação poderá piorar sob um governo Sharon. Os palestinos não têm direito a voto, ao contrário dos árabe-israelenses. O líder palestino, Yasser Arafat, disse em várias oportunidades que se entenderá com o vencedor das eleições, seja ele quem for, e que continuará a tratar a paz através das negociações. Por outro lado, alguns dirigentes acreditam que uma possível vitória de Sharon, como indicam as pesquisas, possa provocar o congelamento das conversações de paz. O ministro da Informação palestino, Yasser Abed Rabbo, já avisou que as negociações deverão ser retomadas no ponto em que foram interrompidas no mês passado, possibilidade que deverá ser negada por Sharon. Barak havia concordado na criação de um estado palestino em quase toda a Cisjordânia e na totalidade da Faixa de Gaza, assim como em uma área de Jerusalém. Mas o líder da oposição advertiu que não entregará aos palestinos mais territórios do que o que eles controlam atualmente: dois terços de Gaza e 42% da Cisjordânia.