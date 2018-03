Palestinos protestam contra ataques dos EUA Milhares de palestinos protestaram hoje contra os ataques liderados pelos Estados Unidos contra o Afeganistão, promovendo duas passeatas na Cisjordânia e cantando "Bush é o pai do terrorismo". Em Jerusalém, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, manteve conversações com dois negociadores do alto escalão palestino sobre como implementar o acordo que estabeleceu uma trégua entre os dois lados, firmado no dia 26 de setembro. Ambas as partes lamentam-se de sérias violações. Nas cidades de Nablus e Ramallah, ativistas importantes do movimento Fatah, do líder palestino Yasser Arafat, participaram hoje de passeatas contra os EUA, apesar dos esforços do governo de Arafat para abafar este tipo de protesto. Leia o especial