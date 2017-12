Palestinos protestam contra prisões de militantes Palestinos enfurecidos deram tiros de metralhadora no ar, jogaram pedras contra policiais árabes e abriram fogo contra casas de judeus nesta quinta-feira (06). Os palestinos protestam contra as prisões de militantes islâmicos efetuadas pelo líder Yasser Arafat. Mais de 600 seguidores do Hamas, carregando armas e pedras, manifestaram pedindo a libertação do xeque Ahmed Yassin. O xeque faz freqüentes declarações apoiando os ataques do grupo Hamas contra israelenses. Alguns dos manifestantes incendiaram um carro e outros abriram fogo contra o ar. As menifestações são apenas uma amostra dos problemas que podem acontecer caso Arafat se curve às exigências dos EUA e de Israel e prenda os militantes árabes responsáveis pela nova onda de atentados terroristas. "Nós viemos mostrar nossa solidariedade... e reiterar nosso compromisso para continuar a intifada (levante palestino contra Israel)", disse Achmed, um manifestante que estava do lado de fora da casa de Yassin. Oficiais palestinos disseram que Yassin, um tetraplégico confinado a uma cadeira de rodas, não poderá receber visitas, a não ser de parentes, e não poderá dar telefonemas. Este foi o mais duro golpe de Arafat contra o Hamas, que assumiu a autoria de dois atentados que mataram 26 israelenses e deixaram outros 200 feridos durante o final de semana.