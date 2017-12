Palestinos protestam contra projeto de novo bairro judeu Os palestinos acusaram hoje Israel de ter iniciado a construção de um bairro judeu em uma parte de Jerusalém sob disputa. A área está localizada entre duas vilas árabes e próxima a um grande bairro judeu no leste da cidade. Segundo os palestinos, alguns terrenos do novo empreendimento pertencem a eles. O prefeito judeu de Jerusalém, Ehud Olmert, disse que o plano foi aprovado anos atrás como um projeto privado e que, por isso, o governo não pode interferir em seu andamento. No entanto, o mesmo Olmert expressou sua "satisfação" pelo início da obra durante uma entrevista à Rádio Israel. De acordo com o cartógrafo palestino Khalil Tufakji, o bairro será construído para impedir o estabelecimento da capital palestina em Jerusalém Oriental, já que seria impossível dividir a cidade novamente. Israel capturou o lado árabe de Jerusalém durante a Guerra do Oriente Médio, em 1967, e o anexou dias depois. Os palestinos querem estabelecer um Estado com o lado oriental da cidade como sua capital e consideram o bairro judeu no local, com cerca de 200.000 habitantes, um assentamento ilegal.