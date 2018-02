Palestinos querem vingança pela morte de líder de milícia Cerca de 15 mil pessoas, algumas fazendo disparos de fuzis para o ar, exigiram hoje vingança pela morte numa explosão de um carro de um líder miliciano e membro das forças de segurança palestinas. Palestinos afirmam ter sido outro assassinato por Israel. As pessoas seguiram em procissão fúnebre. Os corpos de Jihad Amerin, 48 anos, líder em Gaza das Brigadas do Mártires de Al Aqsa - uma milícia associada à organização Fatah, de Yasser Arafat -, e de Nael Namera, 27 anos, um tenente das forças de segurança de Arafat, foram envoltos em bandeiras. Hoje Arafat consultou seus oficiais de segurança, tentando conter uma turbulência provocada pela demissão do chefe da segurança na Cisjordânia, Jibril Rajoub. Arafat está sob pressão do Estado judeu e dos Estados Unidos para reestruturar suas dispersas forças de segurança e lançá-las na repressão a ataques contra Israel. Arafat apontou o governador de Jenin, Zuheir al-Manasra, para substituir Rajoub e ofereceu o cargo municipal o ex-chefe de segurança. Entretanto, Rajoub não aceitou o cargo, e alguns oficiais da segurança preventiva ameaçam não trabalhar com o novo comandante, levantando especulações de que a força - o mais forte órgão de segurança na Cisjordânia - possa ser desmobilizada. Rajoub tem sido mencionado como um possível sucessor de Arafat e tem laços próximos com autoridades israelenses, que dizem que ele é um dos poucos líderes não-vinculados diretamente a ataques terroristas. Até agora, entretanto, ele tem jurado lealdade a Arafat. Rajoub também perdeu apoio entre muitos palestinos e causou ultraje entre extremistas islâmicos por render seu complexo - e militantes palestinos presos em seu interior - a forças israelenses em abril, durante a campanha do Estado judeu para esmagar milícias por trás de ataques contra israelenses. Arafat reuniu-se na quinta-feira em seu quartel-general em Ramallah com Piero Fassino, líder do oposicionista Partido dos Democratas da Esquerda italiano, e, no encontro, acusou países estrangeiros de financiar extremistas, nomeando o Iêmen e o Sudão. "Esses fanáticos recebem fundos e armas de países árabes e islâmicos fanáticos", afirmou Arafat, segundo um oficial palestino que participou do encontro. Israel Forças israelenses prenderam 19 palestinos na Cisjordânia e Faixa de Gaza, acusados de "atividade terrorista". O Exército de Israel afirmou que três dos suspeitos foram detidos em Jericó, a única das oito principais cidades palestinas na Cisjordânia poupada do controle israelense nas últimas duas semanas. Forças de Israel permanecem nas outras sete, impondo toque de recolher e promovendo buscas e prisões.