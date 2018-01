Palestinos realizam amanhã 1º pleito municipal desde 76 Comunidades palestinas espalhadas pela Cisjordânia realizarão nesta quinta-feira eleições municipais que serão o primeiro teste do Partido Fatah, atualmente majoritário, em mais de uma década. Mais de 150.000 palestinos têm direito de votar nas eleições em 26 comunidades. Eleições em 600 outras vilas e cidades, com um total de 1,2 milhão de eleitores, provavelmente ocorrerão em 2005. O último pleito municipal palestino ocorreu em 1976. A eleição de amanhã é vista como um aquecimento para o pleito presidencial de 9 de janeiro, no qual o candidato do Fatah, Mahmoud Abbas, é visto como favorito. O principal grupo da oposição, o Hamas, irá boicotar a eleição para presidente, a primeira em nove anos. Mas o Hamas está presente no pleito municipal, e representa um forte desafio para o Fatah. Tido como terrorista no Ocidente e responsável por diversos ataques sangrentos contra Israel, o Hamas é popular nos territórios palestinos, onde mantém uma rede de serviços sociais, escolas e clínicas.