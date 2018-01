Palestinos realizam seu primeiro transplante de órgãos Uma menina de 13 anos recebeu um dos rins da mãe, no primeiro transplante de órgãos já realizado nos territórios palestinos, segundo o responsável pelo hospital onde foi realizada a operação. Segundo um médico, a operação foi um sucesso. Asma Assad recebeu o rim da mãe, Tamam, de 33 anos, num procedimento que envolveu oito médicos - seis palestinos e dois jordanianos. O diretor-geral do hospital, Salim Abu Hezran, disse que os palestinos que precisam de transplante normalmente vão para a Jordânia ou o Egito, onde uma cirurgia como a de Arma pode custar US$ 10.000. Segundo Hezran, a operação desta sexta-feira foi realizada gratuitamente porque o pai da menina está desempregado.