Palestinos receberão de Riad US$ 100 milhões A Arábia Saudita doará à Autoridade Palestina US$ 100 milhões para ajudar a aliviar uma crise de orçamento, informou ontem o gabinete do primeiro-ministro palestino. A notícia foi bem recebida pelas autoridades palestinas na Cisjordânia ocupada, já que os salários do setor público ainda precisam ser pagos ainda em julho. A transferência, descrita pelas autoridades palestinas como "iminente", custeará apenas parte dos US$ 300 milhões das despesas do mês. O déficit é estimado em US$ 1 bilhão.