Palestinos rejeitam construções em Jerusalém Oriental Os palestinos irão estudar alternativas para as conversações de paz com Israel nos próximos dias, informou hoje uma autoridade da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), depois que Israel acendeu luz verde para a construção de 238 novas residências para judeus em Jerusalém Oriental, no setor da cidade ocupado em 1967, após quase um ano de obras discretamente paralisadas.