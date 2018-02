Palestinos repudiam apoio de Bush a plano israelense O primeiro-ministro palestino, Ahmed Korei, repudiou as declarações do presidente dos EUA, George W. Bush, que dão a entender que Israel poderá anexar algumas das colônias que mantém na Cisjordânia. Depois de se reunir o com premier israelense, Ariel Sharon, Bush disse que a população judia das colônias deve ser levada em conta num acordo de paz. Os palestinos exigem um Estado soberano em toda a Cisjordânia e Faixa de Gaza, com a remoção de todas as colônias de Israel. Korei criticou duramente as palavras de Bush. ?Trata-se do primeiro presidente a legitimar os assentamentos em território palestino, ao dizer que não haverá retorno às fronteiras de 1967?, atacou Korei. O ministro palestino Saeb Erekat também criticou Bush, dizendo que sucessivos governos americanos garantiram que as fronteiras entre palestinos e israelenses seriam definidas pelos dois lados. ?Se Israel quer paz, tem de conversar com a liderança palestina?, afirmou.