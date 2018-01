Palestinos retomam postos de controle na Faixa de Gaza A polícia palestina retomou o comando na manhã desta quarta-feira de três postos de controle que foram destruídos pelo Exército israelense na faixa de Gaza. ?Estamos tomando medidas concretas. Retomamos hoje o controle de posições onde estávamos antes do início da Intifada?, disse um oficial da polícia palestina. A retomada do controle aconteceu em duas localidades em Khan Yunes, ao sul da Faixa de Gaza, e em Beit Lahia, ao norte da cidade de Gaza. Esta retomada acontece depois de um acordo fechado em 18 de agosto entre palestinos e israelenses, no qual prevê uma retirada gradual das forças israelenses dos territórios palestinos ocupados. Com isso, as forças de segurança palestinas ficarão encarregadas de impedir ataques terroristas. Contrabando - Na manhã desta quarta, Membros da Força Naval israelense dispararam contra tonéis que flutuavam no mar Mediterrâneo, litoral da Faixa de Gaza, na zona de Shej Aeylin. Segundo o Exército israelense, que também entrou por terra com tanques e soldados, esses tonéis são usados para contrabandear armas e explosivos. Durante a missão, um dos tonéis acabou explodindo depois que um patrulheiro naval atirou. O Exército israelense afirmou que esta não é a primeira vez que intercepta carregamento de armas que são deixados à deriva no mar para ser recolhido por barcos pesqueiros palestinos. Em janeiro, foi apreendido um barco com 50 toneladas de armas e munições.