Palestinos são detidos com explosivos presos ao corpo Dois palestinos que estavam com cintos de explosivos presos ao corpo foram detidos nesta sexta-feira quando tentavam passar para o território de Israel pelo posto de controle de Beit Ia, perto da cidade cisjordaniana de Nablus, informou a rádio estatal israelense. Cada um dos cintos tinha sete quilos de explosivos, que foram detonados no mesmo local por membros do exército israelense. Segundo as investigações preliminares, os explosivos seriam usados em um atentado em Israel, afirmou a emissora. O comandante militar da área disse que não tinha informações prévias sobre a possível passagem de terroristas com explosivos para cometer atentados em Israel. As autoridades israelenses aumentaram os níveis de alerta devido ao temor de que algum atentado terrorista ocorra. A vigilância nos acessos à Esplanada das Mesquitas de Jerusalém foi redobrada em plena sexta-feira, dia sagrado para os palestinos. Só poderão chegar à Esplanada os maiores de 45 anos que também tiverem o documento de identidade israelense.