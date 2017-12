Palhaços são assassinados durante apresentação na Colômbia Dois palhaços que se apresentavam no circo que estava na cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, foram assassinados a tiros por um desconhecido, informaram as autoridades locais nesta terça-feira, 21. As vítimas, que trabalhavam em um bairro popular de Cúcuta, capital do departamento de Santander, apresentavam um número para cerca de 20 pessoas quando um homem saltou para a arena e atirou, disse o coronel José Humberto Henao, chefe da polícia departamental. O oficial disse que o assassino fugiu. Ainda não se sabem os motivos do crime. Um dos palhaços levou um tiro na cabeça enquanto estava no palco, durante o show da noite do Circo del Sol O segundo levou os tiros enquanto estava na barraca dos ingressos, segundo o jornal La Opinion. O rapaz foi identificado como Franklin Leal, de 18 anos. No ano passado, um importante palhaço conhecido por Pepe tembém foi morto por um desconhecido assaltante em Cúcuta, segundo informou a BBC. O circo se instalou há 10 dias em um subúrbio de Cucuta, próxima à fronteira com a Venezuela.