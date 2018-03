Palin vê Obama 'incapaz' de enfrentar questão da segurança A candidata republicana a vice-presidente dos EUA, Sarah Palin, disse na quinta-feira que o candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, seria incapaz de enfrentar desafios à segurança nacional dos EUA. Palin, criticada na mídia por sua inexperiência em questões de política externa, falou após uma reunião com generais da reserva e ex- diretores da CIA e do Departamento de Segurança Doméstica. "Barack Obama não teve muito a dizer naquele longo infomercial de ontem à noite a respeito do que está em jogo nas guerras que a América está lutando, ou sobre a necessidade de apoiar as tropas no campo, ou por que ele apoiou o corte de verbas para nossas tropas na guerra", disse Palin. Ela afirmou que a mensagem de 30 minutos transmitida por três redes de TV tentou dar uma embalagem bonita e publicitária para os "argumentos finais" da candidatura dele, antes da eleição de terça-feira. "Ele quer atenuar o foco desses últimos dias, esperando que a sua cabeça não se volte para os verdadeiros desafios da segurança nacional, que ele é incapaz de enfrentar", disse Palin. A cinco dias da eleição, Obama lidera na maioria das pesquisas nacionais. Sua campanha dá maior ênfase a questões econômicas, no momento em que os EUA vivem sua pior crise desde a década de 1930.