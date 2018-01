Pamplona inicia seu festejo anual de San Fermín A cidade espanhola de Pamplona iniciou nesta terça-feira seu festejo anual de San Fermín, durante o qual os participantes devem correr de uma manada de touros. A festa começou ao meio-dia de hoje com o disparo de um foguete. Conhecido localmente como "chupinazo", o foguete foi lançado pelo líder socialista local, o vereador Jorge Mori. A cerimônia do "chupinazo" marcou o início de nove dias de festas de rua em em homenagem a San Fermín. "Pamplonesas e pamploneses, viva San Fermín!", gritou Mori do balcão principal da Câmara dos Vereadores, iniciando os festejos.