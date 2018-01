PAN responde a acusações de López Obrador O partido da situação no México irá apresentar nesta quinta-feira a última resposta aos apelos da coalizão de esquerda, liderada pelo Partido da Revolução Democrática (PRD), na batalha legal sobre quem irá assumir o lugar do presidente Vicente Fox, em 1° de dezembro. "Hoje iremos apresentar a última longa resposta, que responde a todas acusações", disse o advogado do Partido de Ação Nacional (PAN). Na segunda-feira, o PAN apontou 500 colégios eleitorais em 129 distritos dos estados de Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre outros, que teriam sofrido com algum tipo de irregularidade eleitoral. Estes pontos são as bases de apoio do candidato da esquerda, Andres Manuel López Obrador. O partido da situação disse que os votos nestes locais devem ser anulados por falhas humanas, como o posicionamento das urnas em locais impróprios ou fiscais eleitorais que não apareceram e foram substituídos por militantes do PRD. Se estes votos foram anulados, o conservador Felipe Calderón, do PAN, irá receber um extra de 10 mil votos. "Os erros não foram graves", disse o advogado. "A verdade é que estamos atirando com muita precisão. Nós não atiramos uma bomba atômica como o PRD fez. Nós estamos atirando com uma 22 e nossos tiros são muito mais precisos", concluiu. López Obrador quer que o Tribunal Federal Eleitoral ordene uma recontagem dos 41 milhões de votos da eleição de 2 de julho. De acordo com a contagem oficial, Calderón ganhou as eleições por 0,58 ponto percentual. O tribunal irá estudar nos próximos dias os apelos e as alegações de fraudes e poderá ordenar a recontagem apenas se tiver evidências claras de irregularidades, e tem até o dia seis de setembro para anunciar o vencedor. Manifestação López Obrador planeja uma manifestação no domingo para promover sua causa. Milhares de partidários deixaram suas cidades na quarta-feira e foram em inúmeras caravanas até a capital para participar das manifestações.