PAN terá mulher disputando a presidência do México

CIDADE DO MÉXICO - O partido conservador do México escolheu neste domingo, 5, a ex-ministra Josefina Vazquez Mota, de 51 anos de idade, como sua candidata para as eleições presidenciais do dia 1º de julho.

Com 86,7% dos votos apurados, Vázquez Mota contava com 55% da preferência dos membros do Partido de Ação Nacional (PAN). Os números mostram que a economista conseguiu margem suficiente para evitar o 2º turno no processo interno de escolha.

"Eu vou ser a primeira mulher presidente do país ", disse Vazquez Mota noite de domingo. A ex-parlamentar e ex-ministra da Educação e Desenvolvimento Social pretende assumir o lugar de presidente Felipe Calderón, que também está nas fileiras do PAN.

Segundo pesquisas de intenção de voto, o favorito é Enrique Peña Nieto, candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) e ex-governador do Estado do México. As informações são da Dow Jones.