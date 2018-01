Panamá comemora centenário da independência O Panamá comora, nesta segunda-feira, os cem anos de sua independência da Colômbia, com a presença de governantes de vários outros países. No domingo, chegaram representantes de Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Espanha e Taiwan. Os EUA, aliado vital durante o processo de independência do Panamá, estarão representados pelo secretário de Estado Colin Powell. ?É uma oportunidade para mostrarmos ao mundo que o Panamá é um país pacífico, próspero para investimentos?, disse a presidente Mireya Moscoso.