Panamenho diz que Chávez teve morte cerebral A onda de boatos que tem assaltado a Venezuela a cada semana desde que o presidente Hugo Chávez se submeteu a uma cirurgia em Cuba - a quarta desde que anunciou ter câncer -, em dezembro, voltou a crescer na quarta-feira à noite, após uma breve visita do ministro da Defesa Diego Molero ao Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo e das declarações do ex-embaixador do Panamá ante a OEA Guillermo Cochez, segundo as quais Chávez já teria "morte cerebral".