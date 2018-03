Pane em computadores provoca caos nos aeroportos britânicos Dezenas de vôos foram afetados nesta manhã no Reino Unido em conseqüência de um colapso eletrônico no sistema de controle aéreo mais importante do país. O problema - que criou caos em todos os aeroportos britânicos - começou no centro de operações aéreas de West Drayton, localizado nas proximidades do aeroporto londrino de Heathrow - um dos maiores e mais movimentados do mundo. O colapso do sistema provocou atrasos nas entradas e saídas de vôos ao país, já que as informações perdidas durante a falha dos computadores - que durou 16 minutos - tiveram que ser recuperadas manualmente. Milhares de turistas que esperavam nos aeroportos de Londres e nas cidades mais importantes do Reino Unido, como Manchester e Liverpool, tiveram que esperar por longas horas por seus respectivos vôos. O porta-voz do sindicato dos funcionários de tráfego aéreo, Ian Simile, disse à BBC que o sistema de controle aéreo do Reino Unido é "desastroso" e pediu às autoridades para que realizem uma investigação sobre o estado dos equipamentos técnicos.