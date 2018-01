Panfletos anti-Hezbollah cobrem bairros cristãos de Beirute Os bairros cristãos de Beirute foram cobertos de panfletos contra o movimento xiita Hezbollah, sem que fique claro quem é o autor deles. Nos panfletos, vê-se Hassan Nasrallah, prinicpal líder do Hezbollah, na forma de um gênio que surge de um cedro (símbolo nacional libanês) com uma bomba de cada lado. Em torno de Nasrallah, os presidentes da Síria, Bashar al-Assad, e do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, além de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), dizem: "Estamos a seu serviço". Os cristãos libaneses têm se mostraram nos últimos meses particularmente combativos contra a Síria, principal apoio do Hezbollah, mas não contra o próprio grupo xiita libanês.