Pânico provoca 66 mortes em estádio nas Filipinas Sessenta e seis pessoas que faziam fila em frente a um estádio em Manila, nas Filipinas, morreram pisoteadas neste sábado na tentativa de fugir precipitadamente. A tragédia começou quando alguém gritou que havia uma bomba no local. A multidão, que tentava conseguir ingressos para assistir a um popular programa de televisão, que completava um ano, fugiu em pânico. Fontes policiais, no entanto, disseram que a tragédia no estádio Ultra aconteceu quando os organizadores da festa em comemoração ao primeiro aniversário do programa "Wowowee" começaram, ao amanhecer, a distribuição dos ingresso. Muitas pessoas estavam há dias acampadas em frente ao estádio. O show televisivo noturno "Wowowee" tem uma das maiores audiências nas Filipinas. O programa oferece prêmios em dinheiro e produtos. A polícia colocou os corpos enfileirados fora do estádio para que sejam identificados. Os feridos, cujo número ainda é desconhecido, foram transferidos aos hospitais mais próximos ao local da tragédia.