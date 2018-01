Papa aceita afastamento de arcebispo de Milwaukee O papa João Paulo II aceitou o afastamento do arcebispo de Milwaukee (EUA), Rembert G. Weakland, implicado no escândalo sexual que vem abalando a Igreja Católica americana. A decisão foi anunciada no boletim diário da Santa Sé de hoje, citando a idade de Weakland, 75 anos, como explicação. O afastamento havia sido antecipado ontem nos Estados Unidos pelo próprio arcebispo. Os atos de natureza sexual se referem a uma abuso cometido por Weakland há 20 anos em um jovem que estava avaliando a possibilidade de ingressar em um seminário. "Nunca agredi essa pessoa", afirmou o arcebispo em um comunicado. "Com base no direito da Igreja, apresentei minha renúncia como arcebispo ao Santo Padre no dia de meu 75º aniversário, o passado 2 de abril. Pedi ao Vaticano para acelerar a aceitação de minha demissão". O direito canônico estabelece a idade de 75 anos como limite para o exercício do sacerdócio dos curas. O papa não é obrigado a aceitar imediatamente a demissão apresenta por um bispo e pode decidir prolongar sua missão por alguns anos. "Considerando o clima no mundo de hoje, onde a Igreja deve reconquistar sua credibilidade, não quero ser um obstáculo neste caminho empreendido pela Igreja, que seguirei amando com todo o meu coração", disse ontem o arcebispo. Weakland, líder do arcebispado de Milwaukee há 25 anos e na ordem há 50, explicou que está proibido, com base em um acordo de confidência, de discutir os detalhes do caso com Paul Marcoux de 53 anos, que sofreu abuso por parte do prelado. Marcoux, um ex-estudante de teologia, declarou a um canal de televisão que foi abusado em 1979, com a idade de 30 anos, no escritório de Weakland. Segundo Marcoux, o religioso, que ele estava consultando sobre sua vocação, tentou abraçá-lo. "Continuou me apertando, baixou minha calça e tentou me acariciar", relatou. Por mais de um ano, segundo Marcoux, o arcebispo tentou manter relações sexuais com ele. Marcoux afirma que sempre negou tal possibilidade. O caso fora concluído em 1997 com um acordo que rendeu a Marcoux US$ 450.000 em troca de seu silêncio, afirmou o próprio acusador. Weakland é o segundo prelado americano que renuncia depois da explosão do escândalo que atingiu o coração da Igreja americana, em especial por casos de pedofilia. O bispo de West Palm Beach (Flórida), monsenhor Anthony O´Connel, renunciou em 8 de março, depois de ter sido acusado de agressão sexual contra um seminarista adolescente há 25 anos.