Papa aceita renúncia de Lugo a posto de bispo O papa Bento XVI aceitou a renúncia do presidente eleito do Paraguai, Fernando Lugo, ao posto de bispo católico, anunciou hoje o núncio apostólico do Vaticano em Assunção, monsenhor Orlando Antonini. Em entrevista coletiva concedida hoje na capital paraguaia, o monsenhor Antonini informou que Lugo é agora considerado laico, estando inclusive livre do voto de castidade. "Como qualquer outro laico, caso deseje, (Lugo) pode se casar de acordo com a lei civil", disse o religioso. "Hoje entreguei pessoalmente a Lugo a carta na qual o Santo Padre aceita a renúncia, esclarecendo que a dispensa é perpétua. Ele não poderá retornar à condição de clérigo." Lugo, de 57 anos, venceu as eleições presidenciais de 20 de abril no Paraguai à frente de uma coalizão de oposição ao Partido Colorado, no poder há 61 anos. Lugo pediu a renúncia à condição de bispo em 26 de dezembro de 2006. Ele será empossado presidente do Paraguai no próximo dia 15.