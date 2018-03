Papa aceita renúncia do bispo da diocese de Jackson O papa João Paulo II aceitou, por razões de idade, a renúncia do bispo William Houck, da diocese de Jackson, no estado do Mississipi, onde recentemente foram abertos dois processos exigindo uma indenização de US$ 75 milhões em casos de abuso sexual. Houck completa 77 anos em junho. O Vaticano exige que os bispos apresentem seu pedido de renúncia ao completarem 75 anos, e cabe ao pontífice aceitá-la ou pedir que o bispo continue em sua função. O Vaticano disse nesta sexta-feira que o papa aceitou a renúncia devido à idade avançada de Houck e nomeou Monsenhor Joseph Latino, atualmente vigário-geral da diocese de Houma-Thibodaux, na Louisiana, como novo bispo de Jackson. Em junho, três irmãos abriram um processo de US$ 48 milhões contra a diocese de Jackson, acusando as autoridades eclesiásticas locais de terem ignorado as acusações de abuso sexual contra um sacerdote, em episódios ocorridos entre 1969 e 1974, quando os meninos tinham entre 5 e 14 anos. O processo cita a diocese e seu clero, incluindo Houck e o ex-vigário geral local, Bernard Law, acusando-os de não terem investigado o alegado abuso. Law, que agora é cardeal, renunciou no mês passado como chefe da diocese de Boston, principal foco de atenção sobre o escândalo de abuso sexual que envolveu a Igreja Católica nos EUA. Os irmãos Kenneth, Thomas e Francis Morrison disseram que os abusos continuaram depois de Law ter sido informado a respeito. Houck foi citado no processo por estar à frente da diocese. Em resposta às denúncias, a diocese de Jackson disse que o acusado, reverendo George Broussard, foi submetido a tratamento psiquiátrico e reavaliação periódica, e qualificou de "vagas" as acusações contra ele. Em julho, dois homens abriram um processo de US$ 27 milhões contra a diocese, alegando terem sofrido abusos por parte de sacerdotes católicos e acusando a Igreja de encobrir o caso.