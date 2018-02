Papa acompanha via-sacra no Coliseu Nada poderia ser mais simbólico. Na fria e chuvosa noite de uma Roma cercada por um aparato antiterror inédito, o papa João Paulo II recebeu a cruz de uma jovem madrilenha - escolhida para demonstrar a solidariedade aos 191 mortos dos atentados de 11 de março na Espanha - na penúltima etapa da procissão da via-crúcis, no Coliseu. Enquanto as autoridades prometiam redobrar a segurança no Vaticano no domingo, quando o pontífice celebra a missa de Páscoa, a imprensa divulgava que serviços de inteligência já dispõem de indícios de que os explosivos a serem usados num suposto atentado planejado por extremistas islâmicos já estão na Itália. João Paulo II, que fará 84 anos no mês que vem, chegou de automóvel ao Coliseu, por volta das 19 horas (21 horas locais), e acompanhou a cerimônia num trono sobre rodas, que usa para se locomover desde que o mal de Parkinson se agravou a ponto de impedi-lo de andar, há um ano. Segundo uma tradição medieval, a via-crúcis é dividida em 14 estações. Na 13.ª, que simboliza o caminho de Jesus para o Gólgota e a crucifixação, a espanhola Raquel Rivera entregou ao pontífice a cruz, de 3,5 quilos, que João Paulo II segurou com a ajuda de assistentes. "Senti como se estivesse carregando todo o sofrimento de meu país e isso me deu uma grande paz", disse a violonista Raquel, que mora em Roma. O papa iniciou o rito com uma prece, lida por um ajudante. Nela, lembrou que este ano os cristãos do Ocidente e do Oriente realizam a Páscoa na mesma data. No final, João Paulo II afirmou que a Sexta-Feira Santa é a demonstração do infinito amor de Jesus pelos homens e deve permanecer na mente dos fiéis como a "hora do amor e da glória", como um "símbolo de esperança". Mencionou ainda "o sofrimento do filho de Deus, um sofrimento que, 20 séculos depois, continua a nos tocar intimamente". A programação da Semana Santa de João Paulo II prossegue amanhã com a celebração da Vigília Pascal e culmina no domingo com a missa de Páscoa na Praça de São Pedro, para a qual são esperadas 100 mil pessoas. O aparato de segurança neste dia será ainda mais ostensivo. Durante a cerimônia, haverá atiradores de elite espalhados pelos telhados ao redor da praça. Mil policiais, parte deles à paisana, vão circular entre a multidão, monitorada por câmeras de vídeo. Outros 5 mil policiais ficarão encarregados do patrulhamento do lado externo das barreiras instaladas ao redor da praça. Além desses, mais 17 mil soldados e policiais estão encarregados de vigiar outros possíveis alvos de atentado em todo o país.