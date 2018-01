Papa afirma que a morte é apenas um passo para vida eterna O papa João Paulo II dedicou sua homilia dominical ao Dia de Finados e pediu para que todos os católicos do mundo rezem e lembrem que a morte é "apenas um passo para a vida eterna". Aos 83 anos, o papa demonstrou estar em boas condições de saúde e falou de forma mais clara do que nas últimas semanas. ?A morte não é a última palavra do destino humano?, afirmou o papa aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro para escutar sua mensagem deste domingo.