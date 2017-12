Papa agradece felicitações por seu aniversário O papa João Paulo II agradeceu neste domingo todas as mensagens de felicitações que recebeu ao celebrar os 26 anos de seu pontificado. "Quero agradecer aqueles que enviaram suas felicitações e me recordaram em suas orações no aniversário de meu pontificado", disse o pontífice a uma multidão reunida na Praça de São Pedro. João Paulo II comemorou o aniversário de sua eleição, em 16 de outubro de 1978, com uma missa realizada neste sábado em sua capela privada. Milhares de fiéis enviaram mensagens ao papa, muitos deles agradecendo sua posição antiguerra, informou o porta-voz do Vaticano. Afetado pelo mal de Parkinson e com problemas nos joelhos, o pontífice, de 84 anos, expressou em várias ocasiões que pretende continuar com sua missão como papa até que Deus lhe permita. Em 26 anos na liderança da Igreja Católica, o papa recebeu um total de 1.512.300 de fiéis, segundo a prefeitura da Casa Pontifícia. Também foi visitado por 426 chefes de Estado, reis e rainhas, 190 ministros e 642 embaixadores.