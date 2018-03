Papa alerta para disseminação de 'deserto espiritual' O papa Bento XVI encerrou, hoje, a sua mais distante peregrinação durante visita à Austrália tentando inspirar uma nova geração de fiéis e ao mesmo tempo superar um capítulo negro da igreja católica causado por escândalos de abuso sexual no clero. O papa disse a jovens peregrinos em missa neste domingo que um "deserto espiritual" está se espalhando pelo mundo e os desafiou a acabar com a ganância e o cinismo para criar uma nova era de esperança. O Vaticano informou que cerca de 350 mil fiéis de cerca de 170 países lotaram o hipódromo de Randwick, onde muitos acamparam com suas tendas. O porta-voz do Vaticano Reverendo Federico Lombardi disse que foi a maior concentração de pessoas desde as Olimpíadas de 2000. Ontem o papa Bento XVI fez um pedido de desculpas direto às vítimas de abuso sexual infantil praticado por sacerdotes da Igreja Católica Romana na Austrália, classificando a prática como um ato diabólico de crueldade e uma grave traição da confiança, que desgraçaram a igreja. Grupos de apoio às vítimas informaram que eles querem mais: um compromisso do pontífice para interromper o que eles alegam que seja um processo de acobertamento da escala do problema, além de demandarem que a igreja pare de lutar contra os pedidos de compensação na Corte de Justiça. Ativistas afirmam que há milhares de vítimas de abuso sexual na Austrália. O grupo "Broken Rites" documentou mais de 100 casos nos quais sacerdotes de diversas denominações cristãs foram sentenciados por crimes de abuso. O papa Bento XVI está na Austrália para guiar milhares de peregrinos no Dia Mundial da Juventude, uma celebração global que tem o intuito de inspirar uma nova geração de católicos.