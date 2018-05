Papa almoça com pobres e condena ataque contra igreja

O pontífice se referiu também ao suicida que matou ontem cerca de 45 pessoas em um centro de distribuição de alimentos no Paquistão. "Uma vez mais, a terra está manchada de sangue", lamentou. Uma bomba explodiu durante uma missa de Natal em uma capela no interior de um campo da polícia no sul filipino, deixando feridos o sacerdote e 10 fiéis. Também ontem, seis pessoas morreram em ataques contra duas igrejas no norte da Nigéria, realizados por membros de seitas muçulmanas.

O pontífice pediu que se abandone o caminho do ódio e se encontrem "soluções pacíficas para os conflitos". No ano passado, o papa foi a um dos lugares em que alimentos são distribuídos para os pobres em Roma. Neste ano, almoçou dentro do salão principal de audiências do Vaticano com convidados humildes.

Junto ao papa e seus convidados comeram cerca de 250 monges, seminaristas e sacerdotes da ordem de Missionários da Caridade da Madre Teresa, que dirige os refeitórios populares em Roma. O menu incluiu lasanha com molho à bolonhesa, pedaços de vitela com batatas assadas, um tradicional bolo amarelo de Natal com pedaços de chocolate e chantilly, além de café.

Bento XVI destacou que no domingo seguinte ao Natal tradicionalmente se celebra a família, tomando como base o nascimento de Jesus Cristo. Ressaltando sua condenação do casamento gay e do aborto, o papa enfatizou que cada criança merece uma mãe e um pai que o amem e o recebam como um presente. "Isso é o que dá segurança às crianças e, à medida que crescem, permite a elas descobrir o sentido da vida", afirmou. As informações são da Associated Press.