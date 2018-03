Papa altera regras para adiantar conclave

CIDADE DO VATICANO - O papa Bento XVI mudou as regras do conclave que vai eleger seu sucessor, de forma que os cardeais podem adiantar a data do início da reunião se todos chegaram a Roma antes da transição de 15 dias que costumam separar dois pontificados.

Bento XVI assinou o documento, divulgado nesta segunda-feira, 25, com algumas alterações em relação à lei de 1996 do Vaticano que regula a eleição de um novo papa. Trata-se de um dos últimos atos do papa antes da renúncia, na quinta-feira, 28.

A data do início do conclave é importante porque a Semana Santa começa em 24 de março, sendo a Páscoa no dia 31 de março. Para que um novo papa já tenha sido escolhido durante o mais solene período litúrgico da igreja, ele teria de ser empossado até domingo, 17 de março, uma data muito apertada caso o conclave tenha início apenas no dia 15 de março. As informações são da Associated Press.