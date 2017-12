Papa anuncia consistório e nomeação de 15 novos cardeais O papa Bento XVI anunciou hoje que 15 novos cardeais serão nomeados durante o primeiro consistório (assembléia de cardeais) de seu pontificado, a ser realizado em 24 de março. A lista com os nomes dos religiosos, entre eles, 12 com menos de 80 anos, foi divulgada pelo papa durante a tradicional audiência geral das quartas-feiras. Os novos cardeais, como menos de 80 anos poderão participar de um eventual conclave para a eleição do futuro papa. Veja a lista dos novos cardeais com menos de 80 anos: William Joseph Lavada, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé (antigo Santo Oficio). Franc Rode, prefeito para dos Institutos de Vida Consagrada. Agostino Vallini, Prefeito do Tribunal Supremo da Signatura Apostólica. Jorge Liberato Urosa Savino, arcebispo de Caracas. Gaudencia Rosales, arcebispo de Manila. Jean Pierre Ricard, arcebispo de Burdeos (França). Antonio Cañizares Llovera, arcebispo de Toledo (Espanha). Nicolás Cheong-Jin-Suk, arcebispo de Seul. Sean Patrick O´Malley, arcebispo de Boston (EUA). Stanislaw Dziwisz, arcebispo de Cracóvia e ex-secretário particular de João Paulo II. Carlo Caffarra, arcebispo de Bolonha (Itália). Joseph Zen Ze-Kiun, bispo de Hong Kong (China). Novos cardeais com mais de 80 anos: Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Arcipreste da Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma. Peter Poreku Dery, arcebispo emérito de Tamale (Gana). Albert Vanhoyem, jesuíta, que foi reitor del Pontifício Instituto Bíblico e Secretário da Pontifícia Comissão Bíblica.