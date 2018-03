Papa anuncia que Madri sediará Jornada Mundial da Juventude em 2011

O papa Bento XVI revelou neste domingo que a cidade de Madri sediará a próxima Jornada Mundial da Juventude, que será realizada no ano de 2011. A Jornada Mundial da Juventude é o maior acontecimento religioso do mundo, segundo seus organizadores, e reúne, a cada três anos, milhares de jovens católicos procedentes de dezenas de países. O papa fez o anúncio após a reza do Ângelus, que ocorreu no hipódromo de Randwick de Sydney, e com a qual se deu por encerrada a atual edição da Jornada Mundial da Juventude, que teve início na última terça-feira. "Agora chegou o momento de dizer adeus, ou melhor, até logo. Agradeço a todos por terem participado da Jornada Mundial da Juventude de 2008, em Sydney, e espero que nos vejamos dentro de três anos", disse. Depois, Bento XVI sorriu para fazer o anúncio da cidade escolhida, e acrescentou: "A próxima Jornada Mundial da Juventude será realizada em Madri, na Espanha. Até esse momento, oremos uns pelos outros, e demos perante o mundo nosso testemunho de Cristo. Deus abençoe a todos!". O pontífice se despediu dessa forma das dezenas de milhares de jovens que desde ontem à noite se congregaram em uma vigília no hipódromo, e que participaram de uma grande missa e da reza do Ângelus.