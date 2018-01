Papa anuncia que próximo Encontro das Famílias será no México O Papa Bento XVI anunciou hoje na cidade espanhola de Valência que VI Encontro Mundial das Famílias acontecerá em 2009 na Cidade do México. O anúncio foi feito pelo Papa ao finalizar a missa de encerramento do atual encontro, instituído por João Paulo II e que acontece a cada três anos. "Agora - disse o Papa - tenho o prazer de anunciar que o próximo Encontro Mundial das Famílias será realizado em 2009 na Cidade do México". Bento XVI acrescentou que "a amada Igreja que peregrina na nobre nação mexicana e na pessoa do senhor cardeal Norberto Rivera Carrera, arcebispo daquela cidade, expresso já desde agora minha gratidão por sua disponibilidade". Valência acolheu desde 1 de julho o V Encontro Mundial da Família, iniciativa que tem como objetivo central reforçar a instituição familiar e seus laços nos cinco continentes. Estas reuniões começaram em outubro de 1994, em Roma, coincidindo com a celebração do Ano Internacional da Família declarado pela ONU.