Papa anuncia sua primeira encíclica para 25 de janeiro O papa Bento XVI anunciou que a primeira encíclica de seu pontificado será publicada em 25 de janeiro e tratará de diversos aspectos do amor de Deus. Bento XVI anunciou a data de publicação durante sua audiência geral semanal, e explicou aos peregrinos e turistas que o texto, cuja data de divulgação original era 8 de dezembro do ano passado, atrasou um pouco, mas agora tudo está pronto. O papa disse ter a esperança de que a encíclica "ilumine e ajude nossa vida cristã". Segundo ele, é "providencial" que o documento seja lançado no fim de uma semana de orações pela união de todos os cristãos. Intitulada "Deus é Amor", a encíclica demonstra o conceito de amor em suas diversas manifestações, desde o amor entre um homem e uma mulher até o amor da Igreja Católica pelo próximo, na forma de caridade.