Papa anunciou hoje 31 novos cardeiais O papa João Paulo II anunciou hoje 31 novos cardeais. Este grupo irá se unir aos 109 cardeais-eleitores e juntos formarão um consistório no Vaticano no dia 21 de outubro. Até hoje, data da nomeação, eram 164 cardeais, sendo 55 com mais de 80 anos. Trata-se da idade máxima para participar de um conclave para a escolha de um novo papa. O grupo nomeado hoje também será responsável pela escolha do papa que substituirá João Paulo II quando ele morrer.