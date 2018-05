Papa aposta pelo diálogo político na Síria na presença de observadores

VATICANO - O Papa Benedicto XVI disse nesta segunda-feira, 9, que é preciso fomentar um 'diálogo frutífero', na Síria, envolvendo os atores políticos que estão favorecidos pela presença dos 'observadores independentes'. Ele pediu que se coloque fim 'rapidamente ao derramamento de sangue'.

O pontífice abordou nesta segunda os principais temas da atualidade internacional durante uma audiência com membros do corpo diplomático na Santa Sede, na Sala Regia do Palácio Apostólico do Vaticano.

"Sinto uma grande preocupação pela população dos países que ainda sofrem tensões e violências, em particular a Síria, onde espero que se coloque rapidamente fim ao derramamento de sangue e se inicie um diálogo frutífero entre os atores políticos", disse o Papa.