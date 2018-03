Papa atrai 150 mil croatas sob sol forte Sob um sol escaldante, com temperaturas que alcançaram os 38ºC, o papa João Paulo II pediu hoje a reconciliação entre todos os povos dos Bálcãs, em missa celebrada diante de uma multidão de mais de 150 mil pessoas em Osijek, uma das regiões mais afetadas da Croácia durante a guerra de independência, no início dos anos 90. Por causa do forte calor, duas pessoas morreram durante a missa. "Após os tempos duros de guerra, que deixaram nos habitantes desta região feridas profundas, o compromisso para a reconciliação, a solidariedade e a justiça social exigem a coragem de indivíduos movidos pela fé e pelo amor fraternal", disse o papa. Assistiram à missa representantes da Igreja Ortodoxa sérvia, cujas relações com o Vaticano sofreram um esfriamento a partir de 1992, quando a Santa Sé reconheceu a independência da Croácia. Também estiveram presentes representantes do Judaísmo e do Islã. João Paulo II pediu que as religiões trabalhem juntas para promover a paz mundial. O pontífice também visitou a catedral de Djakovo. O porta-voz do Vaticano, Joaquin Navarro Valls, disse que o papa está bem de saúde e superando de forma excelente o forte calor no país. Um homem de 33 anos morreu por causa do sol forte durante a missa do papa em Osijek. Ele sofreu um ataque cardíaco. No caminho para a cerimônia, uma mulher também passou mal e acabou falecendo. Segundo a agência de notícias Hina, os serviços de emergência tiveram de atender muitas pessoas que passaram mal durante a missa.