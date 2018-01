Papa Bento 16 chega a Munique O papa Bento 16 chegou neste sábado a Munique dentro de sua segunda visita à Alemanha e da primeira como Pontífice que faz a sua Baviera natal. O avião em que o Papa viaja, um Airbus A321 da companhia Alitalia, pousou às 13h22 (10h22 de Brasília) no Aeroporto Franz Joseph Strauss, onde era esperado pelo presidente alemão, Horst Köhler, e pela chanceler Angela Merkel. Bento 16, que ficará seis dias na Alemanha, falará neste sábado à população de Munique da praça Marienplatz. Nos próximos dias, o papa percorrerá alguns lugares de sua infância e juventude, incluindo Marktl am Inn, o povoado em que nasceu. Brasil O papa confirmou neste sábado que no ano que vem visitará o Brasil e assegurou que, sendo "um homem velho", sua volta à Alemanha "será um presente" do Senhor. O Pontífice alemão deu estas declarações aos jornalistas que o acompanharam no avião que o levou à Baviera, região alemã onde nasceu. "Eu já sou um homem velho, não sei quantos anos o Senhor ainda me dará. Sou o papa da Igreja, em breve irei a Istambul, e depois ao Brasil. Se puder voltar à Alemanha, será um presente do Senhor", disse o Pontífice durante o vôo para Munique. A declaração, uma resposta a uma pergunta sobre uma possível ida a Berlim no ano que vem, foi interpretada pelos vaticanistas como um sinal de que o Papa não deve ir à capital alemã antes de cumprir outros compromissos da Igreja. Questionado sobre o enfraquecimento do catolicismo na Alemanha, onde o rebanho de Roma representa 31,6% da população, o papa disse que não há debilidade e que vê evidências disso nestes dias de preparação de sua viagem. "Todos nós somos uma grande Igreja, todos nós podemos ser a Igreja, ser uma força de paz para a nação e para o mundo", disse Bento XVI. O Pontífice destacou que viajava "muito feliz" por voltar ao lugar onde nasceu e cresceu. Antes de tornar-se papa, Ratzinger foi arcebispo e cardeal de Munique. "Venho com muita alegria à minha casa", afirmou o Bispo de Roma, que acrescentou que leva a Baviera no coração. "Nela nasci e nela me criei, e em meu coração levo muitas lembranças. Sempre posso caminhar pela paisagem da memória, o que faz com que não me sinta distante dela", ressaltou Bento XVI poucos minutos antes de pisar na Baviera. O papa deve viajar para Istambul no fim de novembro para se reunir com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu II. A viagem ao Brasil está programada para maio do ano que vem, quando acontece a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe. Matéria alterada às 14h44 para acréscimo de informações