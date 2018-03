Papa Bento XVI anuncia visita à África em março O papa Bento XVI anunciou hoje que realizará sua primeira visita à África desde assumir o posto, em 2005. No próximo ano, o pontífice pretende visitar Camarões e Angola. "Em março próximo, eu pretendo ir a Camarões", afirmou o papa. "Dali, se Deus quiser, irei para Angola, para celebrar solenemente o aniversário de 500 anos de evangelização daquele país." A máxima autoridade da Igreja Católica deu a notícia ao fim de sua homilia na Basílica de São Pedro, em Roma. A cerimônia marcou o fim de três semanas de discussões sobre a bíblia, realizada por bispos do mundo todo. Bento XVI, de 81 anos, não forneceu detalhes sobre a viagem. Geralmente esses eventos são anunciados por funcionários da igreja nos países que receberão as visitas. O Vaticano trata delas apenas perto da data da partida. A visita será parte das preparações para um encontro de bispos em outubro do ano que vem, no Vaticano, para tratar da África. A Igreja Católica cresce em partes da África e da Ásia. Em alguns casos religiosos desses continentes têm substituído padres na Europa e na América do Norte, onde a escolha pela vida religiosa tem declinado. Camarões foi formado em 1961, a partir de territórios do Oeste africano governados pela França e pela Grã-Bretanha. O país tem 18 milhões de habitantes, entre os quais 40% são cristãos. Já Angola tem suas raízes cristãs ligadas à colonização portuguesa. O país no Sul da África foi dilacerado por uma guerra civil iniciada no ano de sua independência, em 1975, e encerrada em 2002. Bento XVI foi eleito papa em 2005. Desde então visitou vários países europeus, além de Brasil, Estados Unidos e Austrália. Seu antecessor, João Paulo II, visitou a África várias vezes em seus 26 anos e meio de pontificado. As informações são da Associated Press.