Bento XVI também canonizou a espanhola Cándida María de Jesús Cipitria e Barriola, conhecida como Madre Cándida, fundadora da Congregação das Filhas de Jesus. Os outros novos santos são: o canadense Andre Bessette, o polonês Stanislaw Kazimiercyzk e as freiras italianas Giulia Salzano e Battista Camilla da Varano. As informações são da Associated Press.