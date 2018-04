Papa Bento XVI faz 83 anos em meio a crise na Igreja

Em comentários breves agradecendo o grupo pelo apoio aos missionários e a outros trabalhos de caridade pelo mundo, o pontífice fez uma referência indireta ao escândalo de abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica. "Nesses dias, eu peço a vocês para rezar pelas necessidades da igreja universal", afirmou o papa, para que ela possa receber renovada "santidade, unidade e zelo missionário".

Nesta segunda-feira, foi comemorado o quinto ano da eleição do papa. Na ocasião, cardeais que vivem em Roma ofereceram um almoço ao líder religioso. Os médicos dizem que o pontífice está em geral com boa saúde, para um homem de sua idade. Em meio ao escândalo dos abusos cometidos por clérigos, porém, o papa apareceu em público algumas vezes com um ar pálido e mais magro.