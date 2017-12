Papa Bento XVI ganha cozinha hi-tech Moderníssima, hi-tech, em azul-marinho e aço, com fornos elétricos, tudo "made in Italy". É assim a cozinha do papa Ratzinger, que aparece em uma foto publicada pela revista alemã Bild. Na foto, está o Papa sorridente ao lado do secretário monsenhor Georg, tomando um refresco na nova cozinha depois da reforma do apartamento apostólico. Segundo a Bild, a cozinha não é alemã mas de fabricação italiana. A marca do fabricante não foi divulgada e a cozinha foi um presente dado a Bento XVI. As reformas do apartamento pontifício começaram em junho e terminaram em setembro. A equipe de operários teve que demolir a velha cozinha de Wojtyla que, além de muito velha, não estava de acordo com as normas sanitárias.