Papa Bento XVI ora pelos mortos e sobreviventes do Haiti O papa Bento XVI disse hoje, aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, que está acompanhando os esforços de ajuda e orando pelos feridos, os desabrigados e por aqueles que perderam suas vidas no terremoto de 7 graus na escala Richter que devastou o Haiti na terça-feira. Bento XVI ofereceu seu incentivo aos grupos de caridade que assumiram o desafio de ajudar o país em sua "imensa necessidade" depois do devastador tremor. O papa disse que o enviado papal sobreviveu a catástrofe e o está mantendo informado, mas muitos padres, freias e seminaristas, assim como o arcebispo de Porto Príncipe, pereceram.